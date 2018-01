Nudyści organizują imprezę dla wszystkich płci i orientacji, „przyjazną dla dzieci”. Mieszkańcy miasta oburzeni

Na tę zaplanowaną na 14 stycznia imprezę dla nudystów nikt nie dostanie już biletów. Wejściówki zostały wyprzedane w ekspresowym tempie, a organizatorzy przez wzgląd na bezpieczeństwo i zainteresowania mediów nie zamierzają wpuszczać większej liczby osób. Nie wiadomo dokładnie, dlaczego tak wielu mieszkańców miasta ma ochotę na zbiorowe nagie szaleństwo. Wiadomo na pewno, że jeszcze więcej osób nie chciałoby im na to pozwolić.

Wszystko przez zasady przedstawione w krótkim zaproszeniu. Na imprezę po zapłaceniu 20 dolarów mógł wejść każdy, niezależnie od wieku, płci, orientacji seksualnej i budowy ciała. Organizatorzy podkreślali, że jest to wydarzenie w sam raz dla całych rodzin. Przeciwnikom tego pomysłu nie spodobał się jednak fragment dotyczący braku ograniczeń wiekowych. Ich zdaniem jest to jawne zaproszenie dla różnego rodzaju dewiantów, z pedofilami na czele. Osoby podpisujące petycję w sprawie odwołania basenowej zabawy deklarują także troskę o psychikę młodych ludzi w takim towarzystwie i lęk przed wyciekiem ewentualnych zdjęć dzieci na serwisy pornograficzne.

Organizatorzy z Calgary Nude Recreation ripostują, że nagość nie oznacza od razu seksu. W związku z emocjami w mediach społecznościowych i opisaniem sprawy przez tradycyjne krajowe i zagraniczne media, postanowili wprowadzić pewne zasady. Jak piszą, wszyscy mężczyźni na zabawie powinni być nago, kobiety co najmniej topless, a osoby innych płci „wedle uznania”. Nieletni muszą też przebywać pod nadzorem dorosłych opiekunów. Czy skłoni to przeciwników imprezy do złożenia broni? Raczej wątpliwe.Organizatorzy nie zamierzają jednak się poddawać. Kolejne takie wydarzenia zostały zaplanowane już na luty i marzec.