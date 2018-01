Kevin Spacey ponownie oskarżony o molestowanie. Do prokuratury zgłosiła się trzecia ofiara aktora

"13 grudnia wpłynęły zarzuty dotyczące seksualnej napaści mężczyzny na mężczyznę (Ofiara nr 3) w 2005 roku w Westminster" - przekazał w środę 17 stycznia rzecznik Policji Metropolitalnej. W żadnym komunikacie nie potwierdzono wprost, że oskarżonym jest Kevin Spacey, jednak służby poinformowały, iż ten sam mężczyzna oskarżany jest o podobne przestępstwa z 2005 i 2008 roku (tu pada nazwisko Spacey'ego).

To dopiero trzecia ofiara hollywoodzkiego aktora, która zdecydowała się wnieść przeciwko niemu oficjalne oskarżenie. Brytyjskie media sugerują, że pokrzywdzonych może być o wiele więcej i przypominają, że w listopadzie ubiegłego roku władze londyńskiego teatru Old Vic otrzymały informacje od 20 osów twierdzących, że są ofiarami celebryty. W latach 2004-2015 Spacey był dyrektorem artystyczny, placówki.

Upadek gwiazdy

Przypomnijmy, że afera wokół Kevina Spaceya rozpoczęła się w momencie, gdy aktor Anthony Rapp opowiedział o tym, jak przed laty miał paść ofiarą molestowania gwiazdora. W ślad za jego historią pojawiły się kolejne podobne opowieści. Scotland Yard wszczął dochodzenie ws. Kevina Spacey'ego po tym, jak aktor oskarżony został o molestowanie seksualne przez aspirującego brytyjskiego aktora. Do wspomnianej napaści miało dojść w 2008 roku.

W pewnym momencie do fali oskarżeń pod adresem Kevina Spaceya dołączył się Harry Dreyfuss. Aktor twierdził, że Spacey molestował go, gdy miał 18 lat. Opublikował swoją historię na portalu Buzzfeed.com. Jak twierdzi, zainspirował go Anthony Rapp, od którego opowieści zaczął się skandal wokół Kevina Spaceya. Dreyfuss twierdzi, że on także padł ofiarą starszego kolegi, który czynił mu awanse w 2008 roku, gdy Spacey i Richard Dreyfus pracowali wspólnie nad sztuką w Londynie.

Netflix, jako producent „House of Cards”, wydał oświadczenie w związku z aferą wokół gwiazdora. Firma poinformowała o zakończeniu współpracy z aktorem.Kevin Spacey stracił też rolę w nowym filmie „Wszystkie pieniądze świata”, którego premiera w Polsce zaplanowana została na 26 stycznia 2018 roku.