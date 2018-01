Prostytutka skazana na 10 lat więzienia za zarażenie klienta wirusem HIV. Zapewniała, że bada się regularnie

Transpłciowa Clayton James Palmer, która przedstawia się jako kobieta, została skazana przez australijski sąd za spowodowanie głębokiego uszczerbku na zdrowiu poprzez przekazanie swojemu klientowi wirusa HIV. Jak twierdziła, nie zdawała sobie sprawy, że jest nosicielką i nie przyznawała się do winy. Imienia mężczyzny, który uprawiał z C.J. Palmer seks bez zabezpieczenia, nie podano do informacji publicznej.

Wyrok, który zapadł w piątek w opisywanej sprawie, to 10 lat pozbawienia wolności – maksymalna kara za tego typu przestępstwo w australijskim wymiarze sprawiedliwości. Prokurator Ben Stanwix mówił w sądzie, że oskarżona nie chciała zmierzyć się z prawdą o swoim stanie, nie dopuszczała do siebie rzeczywistości mimo podawanych jej przez pielęgniarkę wyników pozytywnych testu na HIV. Miało to miejsce na dwa miesiące przed tym, zanim poznała oskarżającego ją klienta w listopadzie 2014 roku.

Para skontaktowała się za pośrednictwem ogłoszenia zamieszczonego w internecie. Seks bez zabezpieczeń uprawiała wielokrotnie aż do kwietnia 205 roku i za każdym razem kobieta utrzymywała, że regularnie przechodzi badania wykluczające choroby przenoszone drogą płciową. Mężczyznę zdiagnozowano pozytywnie na obecność wirusa HIV we wrześniu 2015 roku.