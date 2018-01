Tak wygląda kąpiel przy -60 stopniach. Osobliwe atrakcje najzimniejszej wioski na świecie

Galeria:

Ojmiakon. Tak wygląda życie w najzimniejszej wiosce świata

Wioska Ojmiakon znajduje się w Jakucji, która geograficznie stanowi wschodnią część Syberii. Region ten przez wielu jest określany mianem światowego bieguna zimna. W 2013 roku odnotowano w tym miejscu temperaturę -71 stopni Celsjusza. Mieszkańcy wioski są przyzwyczajeni do temperatury w granicach -40 stopni. W tym roku zima wyjątkowo daje im się we znaki. Według rosyjskich meteorologów termometry pokazały -60 stopni Celsjusza.

Lokalne władze starają się uczynić z tak ekstremalnych warunków atut i zachęcają turystów do odwiedzin. By pokazać, że przy -63 stopniach możliwa jest nawet kąpiel, minister Jakucji ds. inwestycji postanowił sam zanurzyć się w wodzie. Na nagraniu widać Antona Safronowa, który dziarskim krokiem zmierza w kierunku akwenu, zanurza się i wychodzi po kilkunastu sekundach, parując na mrozie. – Taki stres termiczny jest pozytywny dla zdrowia i organizmu, co potwierdzają sportowcy światowej klasy, korzystający z lodowatych kąpieli w celu powrotu do formy i w ramach rehabilitacji – zachwalał urzędnik.

Na YouTube trafił wyczyn jeszcze jednego śmiałka – japońskiego turysty, który przy temperaturze powietrza -60 stopni także skorzystał z kąpieli oferowanej przez miejscowe biuro podróży. Portal Yakutia24.ru informuje, że w ciągu pierwszych 20 dni stycznia Ojmiakon odwiedziło około 150 turystów, w tym m.in. mieszkańcy Japonii, Australii czy Chin.