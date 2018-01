Rasistowskie komentarze nauczycieli na próbie poloneza. „Kasia przyprowadziła sobie Murzyna”

Zdarzenie, które ściągnęło uwagę opinii publicznej na II LO, miało miejsce w ubiegłym tygodniu podczas jednej z przedstudniówkowych prób poloneza. Uczennica II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie zaprosiła kolegę z I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego. Sęk w tym, że chłopak wyróżniał się ciemniejszym kolorem skóry, co na głos komentowali nauczyciele nadzorujący próbę. „Kasia przyprowadziła sobie Murzyna”, „pasują do siebie jak dwie czarne krople wody”, „kto go poskładał” – mieli pytać bez skrępowania.

Refleksja przyszła dopiero w momencie, kiedy obrażany uczeń zgłosił incydent w Wydziale Oświaty UM. Kiedy „dowcipni” nauczyciele musieli stanąć przed chłopakiem w obecności dyrektorki, tłumaczyli wszystko „żartami”. Marta Klasura nie podzielała jednak ich poczucia humoru. „Wdrożyłam wewnętrzne postępowanie celem dokładnego wyjaśnienia zajścia i wypracowania wniosków” – przekazała w rozmowie z „Dziennikiem Wschodnim”.

Na facebookowym koncie szkoły pojawiło się specjalne oświadczenie, w którym dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne prosili o „zaprzestanie eskalowania konfliktu i wszczynania dyskusji na forach internetowych”. W komunikacie podkreślono, że „wszelkie zachowania pogardy wobec drugiego człowieka są obce społeczności II LO i zdecydowanie potępiane”. Wyrażono również sprzeciw, wobec „stygmatyzowania” liceum i „posądzania o brak refleksji”.