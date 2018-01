Dzikie sceny na promocjach Nutelli we Francji. „Ludzie zachowywali się jak zwierzęta”

Francuskie media informują o „histerii” i „zachowaniu podobnym do dzikich zwierząt”, zaobserwowanym w marketach Inter Marche. To efekt promocji na słoiki z Nutellą przeprowadzonej w czwartek 25 stycznia. Jak przyznają tamtejsze media, produkt ten cieszy się we Francji szczególnym uwielbieniem, a przecena o 70 proc. nie mogła skończyć się inaczej. Ludzie pakowali do toreb i wózków po kilka lub kilkanaście sztuk Nutelli – dla dzieci, wnuków, a w niektórych przypadkach pewnie i dla samych siebie. Nagrania pokazujące krzyki i przepychanki towarzyszące tamtemu wydarzeniu już obiegają sieć.

„Byli jak zwierzęta. Jedną kobietę ciągnięto za włosy, jakaś starsza pani wynosiła na głowie cały karton, inna miała zakrwawioną dłoń. To było straszne” – opisywał w rozmowie z gazetą „Le Progres” klient sklepu w Rive-de-Gier obecny na promocji. W Ostricourt na północy kraju interweniować musiała policja, kiedy klienci marketu rozpoczęli walkę na pięści. Gdzie indziej donoszono o podbitym oku. Podobne sceny odnotowano w Roubaix, Wingles i Marles-les-Mines. Przecena z 4,50 na 1,40 euro sprawiła, że o słoiki czekoladowego kremu walczyli nawet pracownicy sieci sklepów.