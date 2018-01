Ne trzeba kasłać, ani kichać. Wystarczy oddychanie, by zarażać grypą

Nie trzeba kasłać i kichać, by zarażać innych grypą; wystarczy oddychanie – informuje pismo „Proceedings of the National Academy of Sciences”.

W powszechnej opinii grypą można zarazić się poprzez wdychanie kropelek, emitowanych przez kaszlących lub kichających chorych, albo dotykając powierzchni, na których osiadły. Badania przeprowadził zespół doktora Donalda Miltona z University of Maryland School of Public Health Researchers wspólnie z naukowcami z San Jose State University, Missouri Western State University oraz University of California w Berkeley. Naukowcy wykryli wirusa grypy w powietrzu wydychanym przez 142 osoby z potwierdzoną grypą. Wirus emitowany był również podczas mówienia oraz kaszlu i kichania. Liczebność wydychanego wirusa była w wielu przypadkach wystarczająca do spowodowania infekcji. Co ciekawe, kichanie nie było związane z emitowaniem większych ilości wirusa niż oddychanie. Zawierający wirusy aerozol emitowany jest już przy normalnym oddychaniu – zwłaszcza w pierwszych dniach choroby. Dlatego osoba, która zachoruje powinna zostać w domu, a nie przychodzić do pracy i zarażać innych. – Wyniki badania sugerują, że czyszczenie powierzchni, częste mycie rąk oraz unikanie kaszlących osób nie zabezpieczają całkowicie przed grypą – powiedziała dr Sheryl Ehrman z San José State University. "Pozostanie w domu i niepokazywanie się w miejscach publicznych może zapobiegać rozprzestrzenianiu się choroby” - dodała. Zdaniem autorów wyniki badań można wykorzystać do poprawy matematycznych modeli ryzyka infekcji drogą oddechową oraz kontrolowania ryzyka epidemii czy pandemii. Można by również udoskonalić systemy wentylacyjne w biurach, szkołach czy wagonach metra. (PAP) Autor: Paweł Wernicki