Mężczyzna skazany za leżenie w łóżku z 4-latką. „Myślałem, że ma 18”

Skazany mężczyzna to młody mieszkaniec Salford pod Manchesterem. 22-letni Conrad Asa Pritchard znalazł się w jednym łóżku z 4-latką podczas domówki w swoim rodzinnym mieście. Wcześniej pił ze znajomymi w pobliskim pubie. Według relacji Manchester Evening News został nakryty przez matkę dziewczynki. Był rozebrany do pasa i jak twierdziła kobieta, „udawał, że śpi”.

Od razu po aresztowaniu Pritchard bronił się mówiąc, że się pomylił. Myślał, że kładzie się obok 18-letniej opiekunki do dziecka. Paul Davies z Greater Manchester Police twierdził jednak, że 22-latek „świadomie zaspokajał swoje żądze”. Jego tłumaczenie nazwał „absurdalnym” i odnosząc się do wyroku stwierdził, że „jest teraz tam, gdzie być powinien”. Pritchard został skazany na 32 miesiące więzienia. Ostatecznie przyznał się do zarzucanego mu czynu przed sądem w Manchesterze.