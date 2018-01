Transpłciowy więzień rozpoczął protest głodowy. Domaga się przeniesienia do zakładu dla kobiet

Bliscy Marie Dean przesłali do brytyjskich władz petycję, w której domagają się przeniesienia więźniarki do zakładu karnego przeznaczonego dla kobiet. To reakcja na dramatyczną decyzję osadzonej o rozpoczęciu protestu głodowego. „Wzywamy brytyjski wymiar sprawiedliwości do natychmiastowego przystosowania zasad służby więziennej do praw naszego społeczeństwa i do przetransportowania więźnia tak szybko jak to możliwe” – czytamy w treści petycji.

„Domagamy się także uznania tożsamości pani Marie Dean jako kobiety i przestrzegania tego przez wszystkich pracowników służby więziennej: oddania jej ubrań, makijażu i poszanowania jej godności, przenosząc ją do więzienia dla kobiet w jak najkrótszym czasie” – czytamy dalej. „W ciągu ostatniego roku co najmniej trzy transpłciowe kobiety popełniły samobójstwa z powodu okropnego traktowania w więzieniach” – przypomnieli autorzy petycji.

50-letnia Marie z Burnley swoje życie w więzieniu w Preston opisuje jako „koszmar”. Stwierdza, że jej przetrzymywanie w tym zakładzie wiąże się z „dehumanizacją”. Skazana została za ponad 30 przypadków uporczywych kradzieży i podglądactwa. Wśród przypisanych jej czynów są m.in. włamania do kilku domów i nagrywanie samej siebie w bieliźnie należącej do nastoletnich dziewczyn.