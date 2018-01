Krakowscy pseudokibice niemal odrąbali rękę swojej ofierze. 18-latek chował się za przechodzącą kobietą

Czwartek pochmurny i deszczowy. Będzie cieplej

W czwartek na ogół będzie pochmurno. W województwach zachodnich i północnych popada słaby deszcz lub mżawka. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Podlasiu do 10 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr, umiarkowany i dość silny, okresami...