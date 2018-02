Ziobro w UWAGA! TVN: Zaczynałem na fali małyszomanii. Wszyscy chcieli być jak Adam

Znakomitą atmosferę, jaka panuje wokół polskich skoków narciarskich, zakłócił Jan Ziobro. Członek brązowej drużyny z mistrzostw świata z Falun udostępnił w mediach społecznościowych film, na którym poinformował o zawieszeniu kariery ze względu na to, że „wielu ludzi z otoczenia chce go zniszczyć”. – Byłem dyskryminowany. Skakałem lepiej o 15, 20 metrów od kolegi, a mimo to nie dostawałem powołania na kolejne zawody – ujawnia Ziobro w programie „Uwaga!”.

– Jak zaczynałem, miałem osiem lat. Poprosiłem ojca, żeby mnie zapisał do klubu, bo chcę być skoczkiem narciarskim i chcę skakać, i to daleko. To się zaczęło na fali małyszomanii – wspomina Jan Ziobro, skoczek narciarski. Po 12 latach treningów i startów w dziesiątkach zawodów, 22-letni Jan Ziobro wywołał prawdziwą sensację. W szwajcarskim Engelbergu wygrał konkurs Pucharu Świata, a następnego dnia, w kolejnych zawodach, zajął trzecie miejsce.

Jan Ziobro zawiesza karierę

Jan Ziobro to brązowy medalista konkursu drużynowego Mistrzostw Świata 2015 w Falun, zwycięzca zawodów Pucharu Świata w grudniu 2013 w Engelbergu, letni mistrz Polski z 2013, członek kadry narodowej Polski od sezonu 2010/2011, olimpijczyk z Soczi. W ubiegłym roku zgromadził 122 punkty w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W tym roku zawodnik przegrał jednak walkę o miejsce w kadrze narodowej. Skoczek nie zakwalifikował się także do kadry B, która bierze udział w zawodach Pucharu Kontynentalnego. W związku z tym, zawodnik podjął decyzję o zawieszeniu sportowej kariery, co ogłosił na swoim profilu na Faceboooku.

–Podjąłem decyzję o zawieszeniu kariery. To nie jest tak, że nie chcę skakać, ale kontynuacja kariery nie ma sensu, gdyż wielu ludzi z otoczenia chce mnie zniszczyć jako zawodnika. Jest szereg decyzji, które są skandaliczne. Kłody są mi rzucane pod nogi od dłuższego czasu. Na każdym kroku jestem pomijany, poniżany. Sytuacja wygląda beznadziejnie – tłumaczył sportowiec.