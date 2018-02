Zderzenie pociągów w USA. Co najmniej trzy osoby nie żyją, 70 rannych

Dokładnie 139 pasażerów i 8 członków załogi podróżowało w składzie firmy Amtrak. Na skutek zderzenia z wagonami towarowymi innego pociągu i wykolejenia lokomotywy oraz kilku wagonów, zginęły co najmniej trzy osoby, a ponad 70 zostało rannych. Do zdarzenia doszło w okolicy Cayce w stanie Karolina Południowa około godziny 2:30 w nocy czasu lokalnego. Amtrak przewoził pasażerów z Nowego Jorku do Miami.

Zaledwie 31 stycznia na wysokości miasta Crozet w Zachodniej Wirginii pociąg firmy Amtrak zderzył się z ciężarówką przewożącą śmieci. O kolizji informowali członkowie Partii Republikańskiej, którzy w dużej liczbie podróżowali tym pechowym składem. Pracujący na miejscu medycy potwierdzili wówczas zgon jednej osoby i krytyczny stan drugiej. Uniwersytet Virginia przekazał informację o przetransportowaniu pięciu poszkodowanych do swojego Centrum Medycznego w Charlottesville.