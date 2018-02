Polak kilkukrotnie postrzelony w Bawarii. Poważnie ranny trafił do szpitala

Kłótnia dwóch Polaków w niemieckim Reisbach w Bawarii zakończyła się przemocą. W niedzielę 4 lutego około godziny 13 pijany 33-latek kilkukrotnie postrzelił swojego 44-letniego kolegę. Po przybyciu na miejsce wezwanych przez świadków służb ratunkowych, ranny mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Lekarze jego rany określają jako „poważne”. Napastnik został zatrzymany w niedalekiej okolicy od miejsca, w którym padły strzały. Nie stawiał oporu w kontakcie z policją.

Obecni na miejscu zdarzenia śledczy zdołali ustalić, że zarówno ofiara, jak i napastnik to Polacy. Obaj byli pijani, kiedy doszło między nimi do kłótni. Motyw sporu, ani relacja łącząca ofiarę z napastnikiem na razie nie są znane. Zabezpieczono broń, z której strzelał młodszy Polak. To najprawdopodobniej pistolet gazowy. Przesłuchanie 33-latka przed sądem zaplanowano na poniedziałek 5 lutego.