40 tys. sztuk podrabianych perfum, odzieży, obuwia i galanterii. KAS chwali się sukcesem

Zatrzymany przez KAS transport podróbek

Transport ponad 24 tysięcy perfum i 15,5 tysiąca sztuk odzieży, obuwia i galanterii wpadł w ręce funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej podczas kontroli drogowej na obwodnicy Augustowa. Z dokumentów przedstawionych przez 42-letniego kierowcę tira wynikało, że wiezie on z Litwy do Polski m.in. kosmetyki i odzież. W kartonach zapakowanych w worki przewoził towary oznaczone znakami towarowymi kilkudziesięciu znanych światowych marek z branży perfumeryjnej i odzieżowej.

Wygląd towaru, jego deklarowana wartość i sposób zapakowania mogły świadczyć o tym, że są to podróbki. W przypadku oryginalnych produktów wartość rynkowa towaru wynosiłaby co najmniej 9 milionów złotych. Funkcjonariusze zarekwirowali podejrzany transport, a o zatrzymaniu poinformowali przedstawicieli firm – właścicieli praw do chronionych znaków towarowych.

W sprawie zostało wszczęte dochodzenie. Kierowca tira został przesłuchany. Zgodnie z ustawą prawo własności przemysłowej za obrót podrobionymi towarami grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.