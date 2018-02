Od 35 lat bracia „Conan” i „Hulk” wstrzykują sobie środek przeznaczony dla koni. Dziś wyglądają tak

Galeria:

Brazylijscy bracia "Hulk" i "Conan" od najmłodszych lat przyjmują sterydy

Dla nikogo, kto spojrzy na zdjęcia, nie powinno być tajemnicą, że w tym wypadku kulturystyczny „sukces” zawdzięczany jest regularnym zastrzykom ze sterydów. 49-letni Tony „Hulk” Geraldo i 50-letni Alvaro „Conan” Pereira od czasów szkoły podstawowej wstrzykują w swoje ciało niebezpieczne substancje, żeby napompować swoje mięśnie tak bardzo, jak to tylko możliwe. Przyznają, że kiedyś byli od tego uzależnieni, ale twierdzą jednocześnie, że ten okres jest już za nimi.

12 bananów i 6 jajek

Poza samymi zastrzykami, bracia spędzali też oczywiście długie godziny na siłowni. Ćwiczyli każdego dnia i przestrzegali ścisłej diety. Geraldo wyjaśniał, że spożywa pełen posiłek co trzy godziny. Zwykle są to jajka, bataty i mięso. Pereira z kolei wyznaje zasadę czterech posiłków na dzień. Obaj celują w przedział od czterech do sześciu tysięcy kalorii na dobę. Przed treningami często wrzucają w siebie dwanaście bananów i sześć jajek.

Potenay B12

Bracia z Rio de Janeiro potwierdzają, że często nie mieszczą się w drzwiach. Wyjaśniają, że ich wielkie gabaryty to efekt wstrzykiwania w ręce i nogi sterydu o nazwie Potenay B12. Starszy z nich zaczął stosować ten środek w wieku piętnastu lat, młodszy po ukończeniu osiemnastu, gdy zobaczył efekty na ciele brata. Uważali, że są zbyt chudzi. Geraldo ważył jako nastolatek 49 kilogramów, a Pereira 70. Sterydy wstrzykują sobie dwa razy w tygodniu z pięcioma dniami przerwy pomiędzy.

Skóra nie pomieści tych mięśni

Lekarz kulturystów przestrzegł ich przed kontynuowaniem takiego stylu życia. W wieku 50 lat zastrzyki ze sterydów są jeszcze bardziej niebezpieczne dla ich zdrowia, a skóra nie może się już dalej rozciągać. Właściwie to Potenay B12 powinien być używany jedynie do celów weterynaryjnych i przeznaczony jest dla koni. Rodziny „Hulka” i „Conana” wspierają jednak ich nietypowe hobby. Jeden z nich ma siedmioro dzieci, drugi troje – dziatwa jest zachwycona rozmiarami ojców. Największy sceptycyzm w tym wypadku wykazuje żona Tony'ego Geraldo. – W takich sytuacjach zwykle mówię jej, że jest jedyną, której się nie podobam. Inne kobiety kochają moje rozmiary – opowiadał dziennikarzom „Hulk”.

