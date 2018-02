Śmierć polskiego motocyklisty w Londynie. Na Gofundme trwa zbiórka pieniędzy

Śmiertelny wypadek 37-letniego Polaka miał miejsce w poniedziałek 12 lutego około godziny 11 w dzielnicy Mitcham. Krzysztof Minkiewicz jechał swoim motocyklem przez Londyn. Jego podróż zakończyła się tragicznie na Windmill Road. Jak podaje Metropolitan Police Service, śmierć mężczyzny nastąpiła w ciągu pół godziny od wypadku. Niestety nie pomogli wezwani na miejsce lekarze. Poza Polakiem nie było innych ofiar wypadku.

Po początkowych kłopotach z ustaleniem tożsamości ofiary, stwierdzono, że jest to mężczyzna pochodzący z Polski. W związku z tym jego znajomi zorganizowali na portalu Gofundme zbiórkę pieniędzy na sprowadzenie ciała Krzysztofa do ojczyzny. Podkreślają, że nie jest to ich jedyny cel. Chcą także wspomóc rodzinę zmarłego, a zwłaszcza osierocone dzieci. Minkiewicz pozostawił dwóch synów.

Zbiórka trwa

Według stanu na piątek 16 lutego rano, w internetowej zbiórce udało się zgromadzić blisko 5 tys. funtów, co przekracza zakładany cel 3 tys. funtów. „Krzysiek miał 37 lat. Był osobą zawsze uśmiechniętą i skorą do pomocy” – piszą organizatorzy zbiorki. „Składając serdeczne podziękowanie, pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim ludziom dobrej woli za wsparcie finansowe i okazaną bezinteresowną pomoc, które traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym.Daliśmy dużo ale pamiętajcie, że możemy więcej!!!! Zbieramy dalej.... DZIEKUJEMY!!!” – piszą dalej.