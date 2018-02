Nienawidzisz poniedziałków? Może czas zmienić pracę. Muzeum Polskiej Wódki rekrutuje

Galeria:

Prace budowlane w Muzeum Polskiej Wódki

„Szukasz pracy? Dołącz do zespołu Muzeum Polskiej Wódki i zacznij tworzyć z nami to niepowtarzalne miejsce! Zostań przewodnikiem Muzeum i rozwijaj swoje pasje!” – zachęca na Facebooku profil Muzeum Polskiej Wódki. Obiekt ma zostać otwarty w połowie tego roku, dlatego kompletowanie poszukiwanie załogi nie pozostało wiele czasu. Poza stanowiskami dla przewodników placówka poszukuje także kierownika. Do obsadzenia jest też kilka specjalistycznych pozycji, takich jak sales & marketing manager, key account manager czy koordynator salonu alkoholi prestiżowych. Szczegóły dostępne są pod tym adresem.

Turyści nie mogą się doczekać

Choć inauguracja Muzeum Polskiej Wódki jest planowana na czerwiec 2018 roku, już teraz obiekt budzi duże zainteresowanie. Według badania Kantar TNS przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Polska Wódka, wśród ponad 500 turystów Muzeum Polskiej Wódki znalazło się w ścisłej czołówce atrakcji turystycznych Warszawy. Respondenci z Polski, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii zostali poproszeni o umiejscowienie Muzeum na liście najciekawszych obiektów stolicy rekomendowanych przez ceniony serwis turystyczny TripAdvisor.com. Sonda przyniosła ciekawe rezultaty.

Jak czytamy na stronie muzeumpolskiejwodki.pl, aż 73 proc. badanych uznało, że Muzeum Polskiej Wódki powinno znaleźć się w pierwszej dziesiątce warszawskich atrakcji. Turystyczny potencjał Muzeum Polskiej Wódki szczególnie wysoko ocenili turyści z zagranicy. Miejsce w pierwszej dziesiątce najciekawszych obiektów według TripAdvisor.com przyznało mu aż 84 proc. gości z Niemiec, 81 proc. gości z Wielkiej Brytanii oraz 77 proc. turystów z Francji.