Dekomunizacja. Tablica z nazwiskiem Lecha Kaczyńskiego nie przetrwała w Gdańsku nawet dnia

Na początku tygodnia w Gdańsku rozpoczęła się dekomunizacja nazw ulic. Do wymiany wskazano 18 tablic z 7 ulic. We wtorek zasłonięto znak wskazujący na dawną ulicę Dąbrowszczaków i zamontowano pod spodem nowy, informujący o ulicy Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zmiana nie przetrwała jednak nocy. W niektórych miejscach nieznani sprawcy zasłonili nowe tablice, zrywając zasłony ze starych. W jednym przypadku zamazano czarnym sprayem nazwisko nieżyjącego prezydenta.

Na łamach portalu Trójmiasto.pl rzecznik Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni Magdalena Kiljan zapowiedziała, że służby porządkowe w najbliższym czasie wymienią zniszczone tablice na nowe. Koszt wyprodukowania jednej z nich to 107 złotych. Portal TVP.Info szacuje, że łączny koszt dekomunizacji gdańskich ulic to 8,5 tysiąca złotych. Zarządzenie o zmianie nazw wydał 13 grudnia 2017 roku wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku trafiła skarga na decyzję wojewody, jednak jego zarządzenie i tak podlega wykonaniu.