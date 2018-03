Znana z filmu porno córka gwiazdy „Matrixa” oddała mocz przed obiektywem policyjnej kamery

Galeria:

Montana Fishburne. Kłopotliwa córka gwiazdy "Matrixa"

26-letnia dziś córka aktora została ostatnio zatrzymana za prowadzenie samochodu i spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu. Legitymujący ją policjanci stwierdzili, że na podłodze jej wozu leżała otwarta butelka wina. Podczas kontroli kobieta miała rzucać wulgarne uwagi pod adresem funkcjonariuszy i na ich oczach oddała mocz na poboczu. Wszystko zarejestrowała policyjna kamera. Przy okazji tej sprawy media przypomniały, że kobieta była już skazywana za prostytucję i jazdę pod wpływem alkoholu. W wieku 19 lat jako „Chippy D”. wzięła też udział w filmie pornograficznym.

Kariera ojca

56-letni dziś Laurence Fishburne ma za sobą całkiem udaną karierę aktorską. Już w 1992 roku odbierał pierwsze nagrody za swoją działalność teatralną: Tony Award, Drama Desk, Outer Critics Circle Award i Theater World Award. Zaledwie rok później został nominowany do Oscara za rolę w filmie „Tina”. Także w 1993 roku zgarnął nagrodę Emmy za program Tribeca. W 1995 roku był nominowany do Złotego Globa za „Czarną eskadrę”. W 1997 roku jako producent dramatu wojennego Miss Evers' Boys otrzymał kolejną statuetkę Emmy.

Morfeusz

Oczywiście największą sławę przyniosła aktorowi rola w filmie „Matrix” braci Wachowskich (dziś są to już siostry Wachowskie). Zagrał we wszystkich trzech częściach trylogii i to właśnie jako Morfeusz zapisał się na trwałe w pamięci kinomanów. W ostatnich latach, po tym jak jego kariera wyhamowała, jego nazwisko przywoływane jest jednak częściej w kontekście zbuntowanej córki Montany Fishburne, niż nowych ról ojca.