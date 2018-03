Strzelanina na Uniwersytecie Michigan. Policja ujawnia wizerunek nieuchwytnego napastnika

Policja potwierdziła, że dwie osoby zostały śmiertelnie postrzelone w Campbell Hall na terenie kampusu uniwersyteckiego w piątek 2 marca. W komunikatach podkreśla się, że zabici nie są studentami. Śledczy zajmujący się tą sprawą oceniają, że mogło chodzić o prywatny spór. Do tej pory nie informowano o kolejnych rannych, nie słychać też nowych strzałów.

Podejrzany o podwójne zabójstwo to 19-letni James Eric Davis Junior. Według rysopisu ubrany jest w musztardowe jeansy i niebieską bluzę z kapturem. Policja podkreśla, że jest uzbrojony i niebezpieczny. Władze uczelni zaapelowały do studentów mi pracowników, aby nie zbliżali się do miejsca strzelaniny i nie opuszczali swoich kryjówek do czasu schwytania sprawcy. Na Uniwersytecie Michigan studiuje 20 tysięcy osób.

