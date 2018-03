Reklamówka z Biedronki do kupienia na Allegro. Aukcja przebiła już... kilkadziesiąt tys. zł

Jak to możliwe, że zwykła torba na zakupy z logo sieci sklepów Biedronka, osiągnęła taką cenę? Wszystko za sprawą opisu, którym użytkownik Allegro z Białegostoku chce zachęcić do zakupu reklamówki. W poniedziałek do godz. 13, cena torby wynosiła 10600 zł. Jeśli ktoś myślał, że nie ma szans, by ktoś dał więcej, był w wielkim błędzie. Po godz. 18 przy reklamówce z Biedronki widniała już kwota 50,5 tys. zł.

„Stan techniczny sprawdzany przez żonę”

Sprzedający twierdzi, że ma do zaoferowania unikatową, używaną torbę marki Biedronka, rocznik 2017. Zapewnia, że jest jej pierwszym właścicielem, a torba użytkowana była głównie przez jego żonę, przy wyjazdach na zakupy. „Jak na swój wiek torba jest bardzo zadbana, czysta, posiada jedynie kilka drobnych rys i odkształceń. Obecnie nie wymaga żadnego wkładu finansowego. Zakupiona w polskim sklepie. Wiek udokumentowany paragonem. Stan techniczny regularnie sprawdzany przez żonę, torba posiada aktualny przegląd »na oko« pod kątem ewentualnych usterek” – czytamy dalej.

Na tym jednak nie koniec, bowiem użytkownik Allegro podał „dane techniczne” produktu.

„Model o pojemności 5.0 l, zapewniający osiągi rzędu 10 KM (kilogramów mąki). Przestronne wnętrze torby gwarantuje komfortowe warunki transportu zakupów, przy zachowaniu relatywnie niewielkich rozmiarów, umożliwiających korzystanie z torby na zatłoczonej ulicy czy przeciśnięcie się przez wąską kolejkę do kasy”.

Allegrowicz dodaje, że torba jest bardzo tania w eksploatacji i doskonale spisuje się na krótkich, miejskich odcinkach pomiędzy sklepami. Podkreśla, że nadaje się też do dłuższych transportów zakupów, np. z galerii położonej na obrzeżach miasta. „Wysokie zawieszenie torby na ramieniu, pozwala bezpiecznie i swobodnie pokonywać najwyższe krawężniki bez ryzyka uszkodzenia podstawy torby. Bardzo dobrze się nosi, równo i bez luzów trzyma się dłoni. Miękkie, wygodne rączki, zadbają o twój codzienny komfort. Niezwykle wytrzymała przy zachowaniu niskich parametrów grubości materiału. Przy konstrukcji torby zastosowano innowacyjną technologię »zapakuj i przenieś« która umożliwia wypełnienie torby zakupami i przetransportowanie ich do dowolnego miejsca” – brzmi ogłoszenie.

Torba dla „miłośników sztuki”

Z opisu dowiadujemy się, że model torby jest w wersji limitowanej, produkowany do końca 2017r., który w połączeniu z klapkami i skarpetkami, stał się pewnego rodzaju symbolem epoki. „Ergonomiczny, nowoczesny kształt imponował i nadal imponuje pięknym kobietom oraz niczym magnes przykuwa pożądliwe męskie spojrzenia. Torba dla koneserów i miłośników sztuki, doskonale wpasuje się np w kolekcję kartonów po markowych butach w piwnicy. Nie kupicie jej już w żadnym sklepie, a według moich prognoz, model ten będzie z czasem zyskiwał na wartości-stanowi więc doskonałą inwestycję na przyszłość” – zachwala sprzedający.

