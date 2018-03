Rozszerza się zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych. 9 marca weszły w życie nowe przepisy

Zgodnie z harmonogramem ustalonym wcześniej przez posłów, 9 marca wchodzi w życie nowelizacja ustawy regulującej tzw. picie pod chmurką i punkty sprzedaży alkoholu. Do tej pory zakazane było picie „w miejscach publicznych”. Termin ten był na tyle nieokreślony, że konsumenci nie wiedzieli, co w rzeczywistości jest dozwolone, a co zakazane.

Prawnie oznaczało to, że za spożywanie alkoholu na ulicach, placach i w parkach, mogliśmy zostać ukarani mandatem. Zmieniona ustawa nie doprecyzuje definicji „miejsc publicznych”. Zamiast tego pozwala publicznie pić alkohol jedynie w „miejscach przeznaczonych do jego spożycia”. Nie można więc robić tego w miejscach „ogólnie dostępnych dla każdego”.

Gminy zyskują także prawo do wprowadzania zakazów nocnej sprzedaży alkoholu na swoim terenie. Możliwe będzie także ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Gminy będą decydować także o zezwoleniach dla punktów sprzedaży i spożycia, takich jak bary, puby czy ogródki piwne.

Kopyra: Przepisy będą martwe, a to rodzi pogardę wobec prawa

Na łamach Wirtualnej Polski sędzia piwny Tomasz Kopyra z Browaru Kopyra wyliczał słabe punkty znowelizowanej ustawy. – Przecież żadna gmina nie przegłosuje uchwały mówiącej o tym, że będzie miejsce wyznaczone do picia. Spożywanie alkoholu będzie bardziej penalizowane niż palenie papierosów – zwracał uwagę. Jego zdaniem nowe przepisy przyczynią się jedynie do powstania szarej strefy i nielegalnej produkcji oraz sprzedaży alkoholu – Wielce prawdopodobne jest, że takie przepisy będą martwe, a to rodzi pogardę wobec prawa i oswaja z jego łamaniem. To rozwiązanie ze wszech miar szkodliwe – podsumowywał.