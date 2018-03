Jolanta Fraszyńska straciła pieniądze na mieszkanie córki. Ofiar wśród celebrytów jest więcej

Grupa polskich celebrytów padła ofiarą oszustki Joanny S. Chodzi o inwestycję we współczesne dzieła sztuki, proponowaną przez Galleri New Form. Mieszkająca w Szwecji Polka miała w ten sposób uzyskać około 300 mln złotych. Wśród jej ofiar tygodnik „wSieci” wymienia także Omenę Mensah i Grażynę Wolszczak. Tylko Jolanta Fraszyńska zgodziła się jednak na wywiad i skomentowanie sprawy. Według Wirtualnej Polski inwestorzy współpracujący z Joanną S. liczyli na wyjątkowo wysokie zyski. Galleri New Form była wpisana na listę ostrzeżeń przez Komisję Nadzoru Finansowego.

– Z utęsknieniem czekam na zwrot pieniędzy, włożyłam w to wszystkie oszczędności. Były przeznaczone na mieszkanie dla córki. Jestem pokrzywdzoną klientką, tak jak kilku innych aktorów i celebrytów – potwierdziła kobieta. Sprawę właścicielki Galleri New Form prowadzi Prokuratura Regionalna w Białymstoku. Kobieta podejrzewana jest o gromadzenie bez zezwolenia środków pieniężnych i pranie brudnych pieniędzy.

Co dotychczas ustalono?

W toku śledztwa dotychczas ustalono, że Galleri New Form oferowała inwestycje w dzieła sztuki. Polegały one na nabyciu prawa własności dzieła sztuki na okres od co najmniej 6 miesięcy do roku. Podmiot gwarantował zwrot kapitału powiększony o 36 proc. zysku w skali roku poprzez odkupienie udziału po upływie oznaczonego umową terminu.

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku 13 lutego 2018 roku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili przeszukania w kilkunastu miejscach na terenie Warszawy, Trójmiasta i Białegostoku. W wyniku przeprowadzonych czynności znaleziono blisko 5 milionów złotych w gotówce oraz znaczne ilości złota i srebra w postaci sztabek i monet. Zabezpieczono komputery, telefony oraz obszerną dokumentację handlową.