Poważne wypadki na A4, S8 i DK48. Gwałtowne opady śniegu przyczyną korków i utrudnień

Według zgłoszeń na Gorącą Linię RMF FM o godzinie 17 całkowicie zablokowana była droga krajowa nr 48 w Spale w województwie łódzkim. Zderzyły się tam autobus, ciężarówka i samochód osobowy. W wyniku wypadku zginęła jednak osoba.

W tym samym województwie na drodze ekspresowej S8 między węzłami Złoczew i Sieradz Południe doszło do wypadku, w którym uczestniczyły dwa samochody osobowe i policyjny radiowóz.

W województwie podkarpackim kolizja dwóch samochodów zablokowała autostradę A4 na wysokości Dębicy, blokując pasy ruchu w kierunku Rzeszowa. Policja doradza objazd miejsca wypadku przez samą Dębicę.

Prognoza na weekend 16-18 marca

O gwałtownym załamaniu pogody ostrzegaliśmy już nad ranem. Według synoptyków, w piątek miało być pochmurno z przejaśnieniami na północy. Spodziewano się wystąpienia postępujących z południa w głąb kraju opady. Na Podkarpaciu i w Małopolsce opady deszczu do 10-20 mm, a w pasie od Śląska przez centrum kraju po Lubelszczyznę i Mazowsze opady śniegu z deszczem do 5-15 mm i śniegu do 5 cm, przechodzące miejscami wieczorem w intensywne opady śniegu do 10 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -2°C na Suwalszczyźnie, przez 2°C w centrum kraju do 7°C na południu. Wiatr północno-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/godz., powodujący zawieje śnieżne. W sobotę i niedzielę chłodno - od -1 st. do nawet - 7 st. w Małopolsce i na Podkarpaciu. Na południu opady śniegu.

