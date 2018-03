Facebook przeprasza za awarię wyszukiwarki. Proponowała wulgarne filmy i sceny seksu

Do nietypowej awarii algorytmów Facebooka doszło w czwartek 15 marca wieczorem. Wielu użytkowników zgłaszało, że po wpisaniu w wyszukiwarkę zwrotu „video of”, portal uzupełniał zapytanie, wyświetlając wulgarne lub nieprzyzwoite propozycje. Wśród zgłoszeń były takie wpisy jak „video of little girl giving oral”, czyli „nagranie małej dziewczynki uprawiającej seks oralny”. Utrzymane w tym tonie sugestie były pokazywane przez kilka godzin, dopóki programiści Facebooka nie naprawili błędu.

Użytkownicy portalu krótko po naprawie mogli zauważyć, że wyszukiwarka nadal nie działa do końca prawidłowo. Proponowała m.in. filmy z południowoafrykańskimi celebrytami lub dziwne filmy dotyczące Cristiano Ronaldo. W wydanym po całej aferze oświadczeniu Facebook przeprosił za nietypowe problemy z serwisem. „Kiedy tylko zorientowaliśmy się, że wyszukiwarka proponuje obraźliwe propozycje, usunęliśmy je. Podpowiedzi w wyszukiwaniach Facebooka są odzwierciedleniem tego, czego mogą szukać użytkownicy portalu i niekoniecznie przedstawiają aktualną zawartość wideo na platformie” – mogliśmy przeczytać w oświadczeniu.

