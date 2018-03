Dlaczego warto dokładnie odśnieżać samochód? To nagranie wyjaśnia wszystko

Po kilku dniach wiosennej aury do Polski wróciła zima, a wraz z nią obfite opady śniegu. Z tego względu kierowcy powinni pamiętać, że przed wyruszeniem w drogę warto odśnieżyć cały samochód, a nie tylko szyby. Zalegający na karoserii śnieg może stwarzać niebezpieczeństwo, o czym przekonał się kierowca ciężarówki jadący drogą w pobliżu Wareham w stanie Massachusetts. Gdy przejeżdżał pod wiaduktem, zalegający na dachu naczepy zbity śnieg uderzył w przęsło, którego osłona oderwała się i spadła na jezdnię tuz przed nadjeżdżające samochody. Nagranie z wydarzenia zamieściliśmy poniżej:

Prognoza pogody na weekend 17-18 marca

W sobotę pogodnie będzie jedynie na północy, poza tym spodziewane są opady śniegu. Trudnych warunków drogowych należy spodziewać się m.in. w centrum i na południu. Lokalnie może spaść do 10 cm śniegu. Zdecydowanie więcej przejaśnień w północnych regionach. Temperatura maksymalna w dzień od -4 st. C na Suwalszczyźnie do 0 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Silny wiatr może powodować zawieje śnieżne.

W niedzielę opady śniegu na południu, tam będzie mroźnie – w dzień maksymalnie -5 stopni. W centrum kraju już bez opadów, będzie pogodnie. W ciągu dnia w pozostałej części kraju od -2 do 2 stopni. Podobna sytuacja w poniedziałek – w południowej części kraju wciąż mróz i śnieg. W północnych regionach nawet 4 stopnie powyżej zera.