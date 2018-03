Poseł PiS chciał zakazu handlu, żeby rodziny były w domu. Jego żona sprzedaje w niedzielę

18 marca to już druga niedziela, w której zgodnie z flagowym projektem PiS nie zrobimy zakupów w marketach i osiedlowych sklepach. Chyba, że mieszkamy w Ełku i znamy adres sklepu monopolowego „Promil”, który prowadzi żona posła PiS Wojciecha Kossakowskiego. Dziennikarzom Wirtualnej Polski udało się kupić tam napoje, a na dowód zabrali wydany im paragon.

Rozmowa z właścicielką

Po dokonaniu zakupów dziennikarze zadzwonili do właścicielki sklepu. Pytali, dlaczego pomimo zakazu handlu zdecydowała się otworzyć sklep w niedzielę. – Nie otworzyłam. Jest zamknięty – odpowiedziała Luiza Kossakowska. Wtedy przyznali, że właśnie zrobili u niej zakupy. – Jest zamknięte. Proszę sprawdzić – utrzymywała kobieta.

Kiedy dowiedziała się, że dziennikarze posiadają paragon, zmieniła zdanie. – Otworzyłam sklep, bo była awaria. Jest zamknięte – mówiła. Jej rozmówcy nie ustępowali. – Była awaria. Przyszedł akurat stały klient, to mu sprzedałam. Pięć minut to trwało – znów zmieniła wersję Kossakowska. – My nie jesteśmy stałymi klientami. Było więcej osób – odpowiedzieli pracownicy WP.

– Może 15 minut to trwało, ale jest zamknięte – stwierdziła wreszcie kobieta. Wtedy usłyszała, że przecież jej mąż – poseł PiS – głosował za wprowadzeniem handlu w niedzielę, a otwieranie przez nią sklepu trudno nazwać przestrzeganiem reguł. – Nie otwieram, tydzień temu też było zamknięte. Nie będę otwierać w niedzielę – powiedziała kobieta na koniec.

Jak Kossakowski przekonywał Polaków do zakazu handlu?

– Propozycja wprowadzenia zakazu lub ograniczenia handlu w niedziele zawsze wzbudza ogromne emocje. Należy skupić się na aspekcie z jednej strony społecznym, z drugiej zaś ekonomicznym. Jednak pamiętajmy, że zakaz lub ograniczenie handlu przede wszystkim wpłynie korzystnie na życie rodzinne, bo czas spędzony z rodziną nie powinien być luksusem, a prawem każdego z nas – mówił poseł PiS Wojciech Kossakowski w rozmowie z „Rozmaitościami Ełckimi”. Na prośbę Wirtualnej Polski o komentarz nie chciał odpowiedzieć.