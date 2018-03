25 martwych koni w różnych etapach rozkładu. Szokujące zdjęcia z farmy w Quantico

Galeria:

Skandaliczne warunki i martwe konie na farmie Balbary Pilchard w Quantico

Widok, który zastali policjanci wezwani na farmę w Quantico wstrząsnął nawet doświadczonymi funkcjonariuszami. Zwłoki koni w różnych stopniach rozkładu znajdowały się w kilkunastu punktach działki o powierzchni dwóch akrów. Łącznie naliczono 25 padłych sztuk zwierząt. Z niektórych zostały już tylko szkielety, część obsiadły padlinożerne ptaki.

Mundurowi odnaleźli także wiele żywych zwierząt. – Konie były tak głodne, że przebiły się przez szklane drzwi na tyłach domu, żeby poszukać pożywienia – mówił szeryf Mike Lewis w rozmowie z „The Daily News of Salisbury”.

Co na pytania policjantów odpowiedziała właścicielka posesji? Jedno ze zwierząt leżało martwe niemal u progu jej domu. Barbary Pilchard stwierdziła krótko, że zwyczajnie użyźnia glebę. – Powiedziała, że sama zaciągnęła truchło w pobliże drzwi, gdzie gnije od dwóch tygodni – mówił Lewis.

Policja nie reagowała?

Do interwencji policji już od dłuższego czasu wzywała jedna z sąsiadek Pilchard. Jak podkreśla, po wielu daremnych próbach zwrócenia uwagi służb, udała się do mediów. – Szeryf nie robił niczego – mówiła z goryczą kobieta, kiedy portal WBOC zdecydował się opisać sprawę. Do zilustrowania skali problemu wykorzystano helikopter, z którego sfotografowano teren farmy.

– Jestem zszokowany tym, co zobaczyłem – przyznaje szeryf Lewis. – Byłem całkowicie przytłoczony warunkami, w jakich żyły zwierzęta, ale też właściciele domu – stwierdził. – Jestem w szoku, że ktokolwiek może tak żyć – dodał. Władze nie określiły jeszcze, ile koni przebywało na terenie farmy i w jakim były stanie. Szacują jednak, że ich liczba może być bliska stu.

Recydiwistka

Jak przypominają media, w 1995 roku Barbara Pilchard była bliska usłyszenia ponad 100 zarzutów za znęcanie się nad zwierzętami. Z tej samej farmy usunięto wówczas około 200 kotów. Ostatecznie do procesu jednak nie doszło, a zarzuty się przedawniły. Kobieta utrzymuje dziś, że pozwalanie na rozkład ciał na własnym podwórku to nic złego. Stwierdza, że prawo stany Maryland jej na to pozwala.

