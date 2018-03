Pigułka antykoncepcyjna dla mężczyzn coraz bliżej. Trwają testy

Page zdradziła, że prowadzone są testy specjalnej pigułki, która zmniejszałaby poziom testosteronu u mężczyzn. Byłaby ona stosowana raz w miesiącu i nie wpływałaby negatywnie na nastrój ani funkcje seksualne.

– Mózg działa na mięśnie, które są ważne w procesie prokreacji. Wszystkie właściwości męskie są podtrzymywane przez hormon, który my dajemy mężczyznom – powiedziała Page. – Wiemy, że musimy zablokować produkcję spermy i klucz w stworzeniu środka tkwi w obniżeniu do minimum jej koncentracji – tłumaczyła.

Nowy środek antykoncepcyjny?

Kobieta opowiedziała, że to hormony w mózgu odpowiadają za produkcję testosteronu i spermy. Pigułka doprowadziłaby do zablokowania wspomnianych hormonów, co sprawiłoby wstrzymanie produkcji nasienia.

Kolejnym krokiem w badaniach ma być ustalenie, czy pigułka doprowadzi do wystarczającego zmniejszenia produkcji przez mężczyzn spermy, aby mogła być skutecznym środkiem antykoncepcyjnym. W tej chwili nie jest znana dokładna data zakończenia badań, ani czy środek trafi kiedykolwiek do sprzedaży.