Piloci w czasie lotu bawili się Snapchatem. Publikowali śmieszne filmy, ale takiej reakcji chyba się nie spodziewali

Zabawy pilotów w czasie lotu. Używali filtrów ze Snapchata

Kapitan Michel Castellucci opublikował w mediach społecznościowych materiał, na którym chwalił się, jak spędzał czas ze swoim drugim pilotem w czasie podróży z Paryża do Madrytu. Pilot opublikował śmieszne nagrania ze Snapchata z charakterystycznymi zabawnymi filtrami. Jeden z filmików został wyświetlony ponad 6 tys. razy, ale użytkownicy postanowili skrytykować pilota linii EasyJet. Zauważyli, że duet z kokpitu nie skupiał się na sterowaniu maszyny, tylko na dobrej zabawie. Niektórzy podkreślali, że do katastrofy może dojść w ułamkach sekund, nawet przy włączonym automatycznym sterowaniu.

EasyJet: Nie naruszono bezpieczeństwa pasażerów

„To niebezpieczne, nieprofesjonalne i wysyła niewłaściwy przekaz” – brzmiał jeden z komentarzy. Jak podaje Telegraph, Michel Castellucci usunął już swoje konto na Instagramie o nazwie „pilot_flyingnut” .

Do sprawy odnieśli się przedstawiciele linii EasyJet. Rzecznik firmy potwierdza, że nagrania opublikowane przez pilota powstały w czasie lotu, ale bezpieczeństwo pasażerów w żaden sposób nie zostało naruszone. Mimo to, z dwoma pilotami, którzy obsługiwali podróż z Paryża do Madrytu ma zostać przeprowadzona rozmowa na ten temat.

