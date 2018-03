26-latka sprzedała swoje dziewictwo za 1,2 mln euro. Wylicytował je aktor z Hollywood

Galeria:

Jasmin - studentka, która sprzedała dziewictwo za ponad milion euro

Brytyjskie i światowe media rozpisują się o studentce z Wielkiej Brytanii, która za pośrednictwem portalu Cinderella Escorts zlicytowała swoje dziewictwo za niebagatelną sumę 1,2 mln euro. Miała dość oczekiwania na „właściwą osobę” i jak przekonuje w wywiadzie dla bulwarówki „The Sun”, jej decyzja została zaakceptowana przez rodziców. – Naprawdę szanowałam tradycjonalistki i chciałam zaczekać z seksem do ślubu. Byłam jedną z nich. Chciałam zaczekać na tego jedynego. Ale nie zamierzam zwlekać dłużej – przyznała dziewczyna w rozmowie z dziennikarzami. – Wybrałam więc inne rozwiązanie, które mnie uszczęśliwia. Jestem pewna, co do mojej decyzji – dodała.

Jan Zakobielski i jego 20 procent

Jasmin, która nie ujawnia swojego nazwiska, skorzystała z niemieckiego portalu Cinderella Escorts. Założyciel witryny Jan Zakobielski tłumaczył, że pomaga w ten sposób bogatym ludziom bezpiecznie umawiać się z drogimi prostytutkami, czy – tak jak w tym przypadku – dziewicami. Przekonuje, że w ten sposób dba także o bezpieczeństwo kobiet i pozwala im spełniać marzenia. Dodajmy na marginesie, że za swoją pomoc Zakobielski pobiera prowizję w wysokości 20 proc. wylicytowanej sumy. – Kobieta może oddać swoje dziewictwo tylko raz w trakcie całego życia, a ona trzymała je przez 26 lat. Dziewictwo Jasmin nie jest więc rzadkością, jest unikatem – tłumaczył sumę 1,2 mln euro.

Aktor, biznesmen, piłkarz

Kto był w stanie zapłacić takie pieniądze? Portal nie podaje oczywiście nazwisk. Ujawniono tylko, że jest to aktor z Hollywood, mieszkający w Los Angeles. Jasmin dodała, że to jeden z jej ulubionych artystów. Wyjawiła też, iż odrzuciła ofertę biznesmena z Monachium, który był dla niej "zbyt stary". Trzecią co do wysokości ofertę miał złożyć z kolei zawodnik jednego z poważnych angielskich klubów piłkarskich.

„Powiedziano mi, że wcześniej ten sam aktor licytował Giselle (inną z dziewczyn na portalu – red.), ale został przelicytowany przez innego mężczyznę. Spotkanie z nim było dla mnie dużą przyjemnością. Nie marzyłam nawet o takiej cenie na mojej aukcji, ale jeszcze bardziej zdumiewa mnie, kto ostatecznie zapłacił. To niesamowite!” – napisała na portalu. „Cieszę się z mojej decyzji o sprzedaniu cnoty i myślę, że każda dziewczyna zrobiłaby to samo na moim miejscu, zamiast oddawać się mężczyźnie, z którym później i tak się rozstanie” – pisała.

Czytaj także:

Chciała sprzedać dziewictwo własnej córki. Zażądała 90 tysięcy złotych