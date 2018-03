Szwedzka broszura omawiająca małżeństwa z dziećmi wywołała falę oburzenia

Szwedzka Krajowa Rada Zdrowia i Opieki Społecznej przy wsparciu tamtejszego Urzędu Imigracyjnego przypomina przybyszom z innych kultur, że małżeństwa z osobami poniżej 15 roku życia są w tym kraju nielegalne. Podczas lektury broszury można jednak dowiedzieć się, że w pewnych przypadkach szwedzkie prawo będzie respektowało takie związki. Chodzi o sytuacje, gdy małżeństwo z osobą nieletnią zostało zawarte w innym kraju, który dopuszcza tego typu związki, a para przybyła do Szwecji już po ukończeniu przez młodsze z małżonków 15 lat.

Mieszkanie z młodszym niż 15 lat partnerem „niestosowne”

Broszura przypomina też o podstawowych prawach kobiet i dzieci poniżej 15 roku życia, takich jak prawo do ochrony przed czynnościami seksualnymi, prawo do aborcji czy prawo do rozwodu. Urzędnicy zwracają uwagę na fakt, że wspólne zamieszkiwanie z partnerem młodszym niż 15 lat jest „niestosowne”, a opieka społeczna tego kraju może zarekomendować zamieszkanie osobno.

Billström: Brakuje tam słowa „więzienie”

Jak można się domyślić, treść broszury wywołała żywe komentarze zarówno wśród szwedzkich polityków, jak i zwykłych internautów. Wiele osób zwraca uwagę na „normalizowanie” małżeństw z dziećmi i potępia jakiekolwiek ustępstwa na rzecz tego typu związków. – Największym problemem jest brak słowa „więzienie”, a zamiast tego podanie wskazówek, jak obejść szwedzkie prawo – ocenił deputowany Riksdagu Tobias Billström. Sprawę skomentowała też szwedzka minister ds. dzieci i osób starszych Lena Hellengren, wyrażając swoje „zaskoczenie” treścią broszury.

