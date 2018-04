Dziewczynka w krótkim rękawku biegała po chodniku. Matka trafiła do aresztu

W środę 28 marca po południu oficer dyżurny z komisariatu IV otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że po ulicy Katedralnej w Częstochowie biega bez opieki mała dziewczynka. Widok dziecka, ubranego nieadekwatnie do pory roku i temperatury panującej na dworze, wzbudził zainteresowanie przypadkowych przechodniów, którzy okryli 3-latkę kocem i poinformowali o wszystkim policję.

Jak ustalili mundurowi, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia, matka dziewczynki wybrała się tego dnia do swojej znajomej, z którą spożywała alkohol. W trakcie spotkania nie zauważyła nawet, kiedy dziecko wyszło na ulicę, ubrane w koszulkę z krótkim rękawkiem. Badanie wykazało w organizmie kobiety prawie 4 promile alkoholu.

34-latka trafiła do policyjnej celi, a jej dziecko pod opiekę babci. Po wytrzeźwieniu nieodpowiedzialna matka zostanie doprowadzona do Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Południe, gdzie usłyszy zarzut narażenia dziewczynki na utratę życia i zdrowia. Za przestępstwo to grozi kara nawet 5 lat pozbawienia wolności.

