Bawiąc się bronią, strzeliła w głowę kolegi. Drastyczny film trafił na Facebook Live

W związku ze zdarzeniem do aresztu trafiła mieszkanka Teksasu, 25-letnia Cassandra Damper. Na przerażającym nagraniu widać, jak kobieta łapie za broń i mierzy z niej do kamery, przekazującej obraz na żywo bezpośrednio na Facebooka. Naciska spust, jednak broń nie strzela. Zaniepokojony Holmes łapie za dłoń koleżanki i upomina ją mówiąc, że „robi się przez nią nerwowy”. Trzecia osoba siedząca w samochodzie uspokaja, że pistolet nie jest nabity. Kobieta jednak przeładowuje broń i po kilku sekundach oddaje strzał do Holmesa. Niestety w internecie pojawiło się dużo kopii nieocenzurowanej wersji filmu, na których widać krew wypływającą na białą koszulę mężczyzny. Zdecydowanie odradzamy oglądanie nagrania.

26-letni Holmes, ojciec dwójki dzieci, został przewieziony na pogotowie około godziny 2:30 w nocy z soboty na niedzielę 1 kwietnia. Cassandra Damper i drugi mężczyzna uciekli z samochodu, zostawiając wykrwawiającego się kolegę. Kobieta próbowała zmyć ślady prochu ze swoich dłoni. Została już oskarżona o próbę usunięcia dowodów. Drugi mężczyzna nie usłyszał jak dotąd żadnych zarzutów i został wypuszczony. Niewykluczone jednak, że w tej sprawie pojawią się dalsze oskarżenia. Sąd podejmie stosowną decyzję w zależności od stanu zdrowia Holmesa.

