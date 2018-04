7-latek uwięziony w kamiennym pomniku. Strażacy mieli trudne zadanie

Galeria:

Chłopiec uratowany z kamiennego pomnika Wightwick Manor

Do zdarzenia, o którym informuje BBC doszło na terenie Wightwick Manor, niedaleko Wolverhampton w Wielkiej Brytanii. Rodzice 7-letniego Maxa stwierdzili, że chłopiec bez problemu zmieści się w jednym z pomników i będzie pozował do zdjęcia. Jego ojciec, George przyznał, że Max był już w tym pomniku, kiedy miał 2 lata.

Uwięziony przez 3 godziny

Rodzice nie przewidzieli jednak, że 7-latek od ostatniej wizyty znacznie urósł i wejście do pomnika może okazać się ryzykowne. Ostatecznie Max wszedł do środka i zaczęły się problemy, ponieważ chłopiec nie mógł się wydostać. Na miejsce wezwano strażaków, ale standardowa ekipa ratowników nie dała rady. Konieczne było sprowadzenie zespołu ze specjalistycznym sprzętem. Ostatecznie chłopiec musiał uzbroić się w cierpliwość. Był uwięziony przez 3 godziny, ale służbom w końcu udało się go wydostać. 7-latkowi nic się nie stało. Przewieziono go do szpitala, ale skończyło się jedynie na siniakach.

W mediach społecznościowych można znaleźć kilka zdjęć z niezwykłej akcji ratunkowej w Wightwick Manor.

