Modelka za te zdjęcia jest obrażana w sieci. 21-latka wyróżnia się jednym szczegółem

Brwi modelki wywołały falę obraźliwych komentarzy. Oto Sophia Hadjipanteli

Sophia Hadjipanteli z Cypru jest bardzo popularna w mediach społecznościowych. Jej konto na Instagramie obserwuje ponad 165 tys. osób. Problemy zaczęły się w momencie, gdy 21-latka pokazała swoje zrośnięte, pomalowane na czarno brwi. – Ludzie mówią, że to obrzydliwe. Zastanawiam się, co jest obrzydliwego we włosach na twarzy lub gdzieś indziej?” - mówiła na łamach „New York Magazine”.

Obraźliwe komentarze

Po tym, jak Hadjipanteli pokazała swoją monobrew w sieci, zetknęła się z falą hejtu. Przyznała, że była wyzywana w komentarzach. Modelka swoimi naturalnymi brwiami chwali się od dłuższego czasu, ale dopiero niedawno opowiedziała o nieprzyjemnościach, jakie spotkały ją z tego powodu.

21-latka podkreśla, że nie ma problemu z tym, jeśli komuś nie podoba się jej wygląd. Uważa jednak, że opinie innych ludzi nie powinny dyktować, jak postrzegamy swoje własne piękno. Hadjipanteli przy publikowanych zdjęciach używa hasztaga #UnibrowMovement, aby zachęcić inne osoby do pokazywania swojego śmiałego wizerunku.