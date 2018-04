Fryzjer odmówił obcięcia włosów. Oskarżono go o dyskryminację

Historia, którą opisuje portal 9NEWS wydarzyła się w grudniu ubiegłego roku. Do salonu fryzjerskiego w Sydney, gdzie pracuje Sam Rahim przyszła matka ze swoją córką. Chciała, by fryzjer obciął włosy młodszej z kobiet, ale Rahim odmówił wykonania usługi. Tłumaczył, że nie ma wystarczających umiejętności, by zrobić oczekiwaną fryzurę, dlatego grzecznie odmówił. – Ona ciągle mnie naciskała, mówiąc, że powinienem to zrobić. Powiedziałem jej, że w ciągu minuty znajdzie trzy inne salony w pobliżu. Wtedy wpadła w szał i wyszła – relacjonował fryzjer.

Zaskakujący finał odmowy

Na tym jednak nie koniec. Niezadowolona klientka postanowiła poskarżyć się na Sama Rahima. Mężczyzna dostał wezwanie z Australijskiej Komisji Praw Człowieka. Zarzucono mu „łamanie przepisów antydyskryminacyjnych” i podkreślono, że „zawstydził córkę kobiety” . – Mógłbym zawstydzić ją bardziej, gdyby miała chodzić do szkoły ze zniszczonymi włosami – odpiera fryzjer.

Głos w sprawie zabrała Australijska Rada Fryzjerstwa. Jej przedstawicielka Sandy Chong podkreśla, że istnieje wyraźna różnica w umiejętnościach potrzebnych do obcięcia włosów męskich i damskich. W najbliższych tygodniach sprawa oskarżonego fryzjera ma być rozpatrywana przez władze. Sam Rahim boi się, ze będzie musiał zamknąć salon, który jest źródłem utrzymania jego rodziny.

