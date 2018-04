Gordon Ramsay nigdy nie zje w tym miejscu. „Nie ma k*** mowy, żebym to zrobił!”

Kontrowersyjny i znany z wybuchowego charakteru szef kuchni Gordon Ramsay zdecydowanie odradza spożywanie posiłków w samolotach. Kto jak to, ale on powinien wiedzieć o czym mówi. – Pracowałem dla linii lotniczych przez dziesięć lat, więc wiem skąd tamtejsze jedzenie pochodzi, dokąd trafia i jak dużo czasu mija, zanim trafi na pokład – przypominał.

On sam ma to szczęście, że przed podróżą może zjeść w swojej własnej restauracji Plane Food na londyńskim lotnisku Heathrow. Kiedy jednak wyjątkowo musi coś zjeść tuż przed startem samolotu, stara się, by było „lekko”, ale i „nie bez smaku”. Stawia na przekąski we włoskich barach, lampkę czerwonego wina, kawałki jabłek czy gruszek i parmezan. Podkreśla, że nie wyobraża sobie nawet, by mógł coś zjeść na pokładzie. – Nie ma k*** mowy, żebym jadł w samolotach – zapewnia w swoim stylu.

Najbogatszy kucharz na świecie

Gordon Ramsay to pochodzący ze Szkocji kucharz, właściciel restauracji i autor licznych książek kucharskich. Zasłynął jako prowadzący brytyjskiej edycji programu Hell's Kitchen, a także Kuchennych Koszmarów, Hotel Hell i Ku... jak kucharz. Według wyliczeń magazynu Forbes jest najlepiej zarabiającym szefem kuchni na świecie.

