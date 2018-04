Częste picie naprawdę skraca życie. Dowodem eksperyment na 600 tys. badanych

Opierając się na próbie 600 tysięcy osób pijących, badacze z Sunderlandu połączyli fakt nadużywania alkoholu z długością naszego życia. Odkryli, że już 10 drinków tygodniowo potrafi skrócić średnią spodziewaną długość życia o pół roku. Oczywiście im więcej pijemy, tym więcej czasu sobie odbieramy. Grupa pijących od 10 do 15 drinków w tygodniu może spodziewać się życia krótszego już o dwa lata. Powyżej 18 drinków w tygodniu prowadzi już do życia krótszego średnio aż o pięć lat.

Ile można wypić bez obaw o zdrowie?

Prowadzący badania John Mooney z Uniwersytetu w Sunderlandzie podkreślał, że są to wyniki dla ogromnej próby ludzi. Nie da się na ich podstawie określić, jakie skutki będzie miała dodatkowa lampka wina dla konkretnej osoby. – Głównym przesłaniem jest fakt, że im więcej wypijesz, tym bardziej ucierpi twoje zdrowie i skróci się spodziewana długość życia. Dlatego aby uniknąć takiego scenariusza, powinieneś pić w granicach zalecanych przez lekarzy - tłumaczył. Jak dodał, najlepiej nie przekraczać 14 porcji alkoholu na tydzień.

Pić, czy nie pić?

– Mimo że uważam te badania za poparte bardzo mocnymi dowodami, debata na temat efektów spożywania alkoholu będzie kontynuowana, bo jest on aż w takim stopniu społecznie akceptowany – mówił dr paul Innerd z tej samej uczelni. – Gdy badania stają się większe i lepsze, znajdujemy więcej dowodów na szkodliwość alkoholu nawet w małych dawkach. Do dużych badań potrzeba jednak dużo czasu. Czy więc podawanie swojemu organizmowi alkoholu to w ogóle dobry pomysł? W tej chwili wiele osób ma co do tego wątpliwości – stwierdził. – Alkohol przenika do każdej komórki ciała. Kiedy już tam jest, uszkadza DNA. To z kolei przyspiesza starzenie i zwiększa ryzyko zachorowań na raka – zwracał uwagę.