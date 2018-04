Mężczyzna dostaje kartki urodzinowe od... zmarłej żony. Wyjątkowy prezent pokazał w sieci

Kate Granger z Wielkiej Brytanii była lekarzem. W 2011 r. zdiagnozowano u niej rzadką i złośliwą postać nowotworu, który zajął jej jamę brzuszną. Kobieta poddawała się chemioterapii, ale w 2012 r. zdecydowała o przerwaniu leczenia, by móc kontynuować swoje projekty zawodowe. Dr Granger zmarła 23 lipca 2016 r.

34-latka przegrała walkę z chorobą, ale przed śmiercią wpadła na niezwykły pomysł. Przygotowała serię odręcznych kartek urodzinowych dla swojego męża. Na każdej jest data, kiedy ma zostać otwarta. Mąż zmarłej, Chris Pointon w kwietniu skończył 41 lat i jeden z wyjątkowych prezentów udostępnił na Twitterze.

„Taka pełna emocji karta urodzinowa do otwarcia, od mojej pięknej i inspirującej żony. Ona zawsze jest ze mną i napisała to dla mnie na przyszłość. Tęsknię za nią bardzo” – napisał.