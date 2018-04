Koszmarny wypadek polskiego piłkarza na quadzie. Złamał obie nogi i kręgosłup

Daniel Kutarba to grający na pozycji obrońcy piłkarz 2-ligowej Legionovii Legionowo. Wcześniej występował też w Gwarku, Slavii Ruda Śląska, Energetyce ROW Rybnik, Zagłębiu Sosnowiec i Polonii Bytom. Grając w Rybniku miał duży udział w awansie tej drużyny do 1. Ligi. Dla obecnego klubu grał od poprzedniego sezonu 2016/2017 i w tym sezonie przebił się do pierwszego składu, zaliczając 28 występów.

Do wypadku zawodnika doszło w odległości zaledwie 300 metrów od jego domu w Zabrzu. Piłkarz jechał quadem ze swoją dziewczyną, która z wypadku wyszła niemal bez szwanku. Daniel Kutarba po uderzeniu w słup oświetleniowy na łuku drogi doznał z kolei wstrząśnienia mózgu, złamał obojczyk, obie nogi oraz poważnie uszkodził kręgosłup. Lekarze utrzymują go w stanie śpiączki farmakologicznej.

O wypadku piłkarza poinformował też w mediach społecznościowych klub GKS 1962 Jastrzębie. „Daniel Kutarba, obrońca naszego ligowego rywala, Legionovii Legionowo, uległ ciężkiemu wypadkowi, w efekcie którego złamał obie nogi, a także doznał poważnego uszkodzenia kręgosłupa. GKS 1962 Jastrzębie trzyma kciuki za Daniela i życzy szybkiego powrotu do zdrowia!” – możemy przeczytać na Twitterze.

