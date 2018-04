Idealne domy z katalogów IKEA. Tak zmieniały się od 1951 do 2000 roku

Galeria:

Katalogi IKEA od r. 1951 do 2000

Prawie w każdym polskim domu, jest jakiś mebelek, czy choćby szklanka z tej popularnej szwedzkiej firmy. Założona w 1943 roku przez Feodora Ingvara Kamprada IKEA jest obecnie jednym z najpotężniejszych i najbardziej znanych na świecie producentów mebli. Ta zarabiająca miliardy dolarów korporacja swoją markę zbudowała w oparciu o niedrogie, ciekawie zaprojektowane i (teoretycznie) proste w montażu części wyposażenia wnętrz. W tym wypadku skupiamy się oczywiście na drugim z wymienionych elementów.

Na zabytkowych okładkach katalogów IKEA możemy dostrzec, jak kształtowała się nie tylko myśl szwedzkiego designu, ale też jak zmieniał się sposób reklamowania i trendy w graficznym przedstawianiu produktu. Sami oceńcie, czy podobają Wam się bardziej meble z 1951 roku, czy może te z przełomu wieków. Przemawiają do Was okładki w starym stylu, czy te z lat 80- i 90-tych? A może na zamieszczonych powyżej zdjęciach dostrzeżenie jakieś meble, które do teraz znajdują się w Waszych mieszkaniach? Życzymy udanej podróży w czasie.

