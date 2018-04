Barbarzyński ubój w gminie Barwice. „Takiego okrucieństwa dawno nie widzieliśmy”

„Przerażające krzyki, krew, dźwięk uderzającego o czaszkę wielokrotnie młotka. Wszystko dokładnie pokazane na przesłanym do OTOZ Animals materiale filmowym” – czytamy na facebookowym profilu grupy. Chodzi o film, który do obrońców praw zwierząt dostarczył 18 kwietnia były pracownik przedsiębiorstwa z gminy Barwice w województwa zachodniopomorskim. Sceny wyjątkowo okrutnego uboju nakręcone w zakładzie mogą przyprawiać o gęsią skórkę i odruch wymiotny. Na innym filmie posiadanym przez OTOZ Animals przedstawiono z kolei powolną agonię zwierząt, konających w kałużach własnej krwi.

Organizacja OTOZ Animals poinformowała, że złożyła już zawiadomienie do prokuratury na firmę. „Przypomnijmy, że stosowanie młotków jako narzędzi do uboju jest kategorycznie zabronione, niezgodne z przepisami polskiego prawa, a przede wszystkim jest to wyjątkowo okrutne i barbarzyńskie. Czekamy na nowelizację Ustawy o ochronie zwierząt, w której jest zapis dotyczący monitoringu w rzeźniach” – przekazali w komunikacie. Nagranie z ubojni zamieszczamy poniżej, po raz kolejny przy tym ostrzegając – tylko dla ludzi o mocnych żołądkach.

Czym zajmuje się OTOZ Animals?

„Naszą główną ambicją jest zmienianie rzeczywistości na lepszą – dla zwierząt. Dążymy do tego, by poprawił się status zwierząt, zarówno w odbiorze społeczeństwa, jak i organów publicznych, tak, aby deklaracja »Zwierzę nie jest rzeczą. Człowiek winien jest mu poszanowanie, ochronę i opiekę« nabrała realnego wymiaru” – piszą o sobie aktywiści.

„Wytrwale pracujemy nad tym, by zarówno nieść pomoc zwierzętom w indywidualnych, wymagających konkretnych działań przypadkach – jak też doprowadzić do realnych zmian jakościowych w ogólnej społecznej wizji i strategii rozwijania relacji zwierzę – człowiek. Wierzymy, że możemy przyczynić się do przyjścia chwili, gdy zwierzęta będą powszechnie traktowane nie jak przedmioty, lecz jako podmioty – mające swoją przyrodzoną godność, myślące, czujące i współistniejące obok człowieka” – czytamy dalej.

Czytaj także:

Minister rolnictwa zdradził szczegóły budowy płotu na wschodniej granicy Polski