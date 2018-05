Pożegnalny wywiad legendy zakończył się katastrofą. 18 osób w szpitalu

Wywiad nagrywano we wtorek 15 maja dla popularnego w Hiszpanii programu „Chester”. Legenda FC Barcelony – grający na pozycji pomocnika Andres Iniesta – miał opowiedzieć o swoich planach na życie po opuszczeniu katalońskiej drużyny. Sezon 2017/2018 był ostatnim, w którym Iniesta zagrał dla „Blaugrany”. Podczas wywiadu doszło jednak do wyjątkowo niebezpiecznego incydentu. Zmontowana na potrzeby nagrania trybuna mieszcząca 50 widzów zawaliła się, raniąc wielu z nich. Według dziennika „Marca”, do szpitali trafiło aż 18 osób, w tym dwoje dzieci.Według informacji podawanych przez hiszpańskich dziennikarzy, żadnemu z poszkodowanych nie zagraża jednak poważne niebezpieczeństwo.

„Po chwilach przerażenia, jakie przeżyliśmy dziś rano, chciałbym przekazać wyrazy wsparcia i życzyć odwagi wszystkim poszkodowanym w tym wydarzeniu. Mam nadzieję, że ranni wrócą do zdrowia tak szybko, jak to tylko możliwe. Uściski dla wszystkich” – napisał zawodnik na swoim koncie na Twitterze. Wtórował mu dziennikarz Risto Mejide, który życzył wszystkim poszkodowanym szybkiego powrotu do zdrowia.

Iniesta grał dla Barcelony przez 22 lata, zdobywając z tym klubem wszystkie najważniejsze trofea i współtworząc ostatnią złotą erę „Dumy Katalonii”. – Myślałem o tym przez kilka miesięcy. (...) To normalne, bo spędziłem tu całe życie i nie jest łatwo się pożegnać. To była trudna decyzja, ale im dłużej przeciąga się pewne decyzje, tym sytuacja staje się trudniejsza. Jestem jednak szczerą osobą i nie byłbym szczęśliwy, nie dając Barcelonie tego, na co zasługuje – podkreślał podczas pożegnalnej konferencji prasowej.

