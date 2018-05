Lawa z Kilauea dotarła do elektrowni. Nikt nie wie, czym może to grozić

Wulkan Kilauea, który obudził się na początku maja, wciąż zagraża mieszkańcom Hawajów. Według najnowszych doniesień Agencji Reuters, rozprzestrzeniająca się po wyspie lawa dotarła już do elektrowni geotermalnej, co potencjalnie może doprowadzić do potężnej eksplozji.