Problemy z kartami Visa. Firma wydała oświadczenie

„1 czerwca br. wystąpiły zakłócenia w działaniu systemu Visa, które dotknęły klientów w całej Europie. Naszym celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania kart Visa 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Dzisiaj nie udało nam się zrealizować tego celu w pełni, za co przepraszamy naszych partnerów oraz – przede wszystkim – użytkowników kart Visa” – możemy przeczytać w komunikacie biura prasowego firmy.

„Obecnie mogą już oni korzystać ze swoich kart Visa, ponieważ działanie naszego systemu powróciło niemal do poziomu wyjściowego. Zakłócenia spowodowane zostały awarią sprzętu. Nie mamy podstaw aby sądzić, że były one związane z nieuprawnionym dostępem do systemu ani działaniami prowadzonymi w złej wierze” – zapewnia Visa.

Problemy z kartami Visa w Europie

W dniu awarii BBC informowało, że problemy z kartą mają obywatele wielu krajów, w tym między innymi Anglii i Irlandii. W rozmowie z RMF FM awarię sieci VISA w Polsce potwierdziły banki: ING, BZ WBK oraz PKO BP. Ten ostatni zaznaczył, że w transakcjach internetowych korzysta z własnego systemu, a klienci mogą także skorzystać z bankomatów największego polskiego banku.

Karty VISA wydaje i obsługuje ponad 21 tysięcy instytucji finansowych na świecie. Visa Europe zrzesza około 4600 europejskich instytucji finansowych, które wydały łącznie ponad 360 mln kart płatniczych Visa.