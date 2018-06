Dlaczego to zdjęcie robi taką furorę w sieci? Rodzina McClure'ów hitem Instagrama

Opisywane zdjęcie pojawiło się na profilu bliźniaczek McClure na Instagramie. Rodzice dziewczynek oprócz fotografii swoich córek czasami zamieszczają tam także kompozycje, na których pojawiają się całą piątką – Justin i Aminat McClure, ich obie córki i najmłodszy – synek. To właśnie takie zdjęcie, na którym uwagę zwracają także doskonale dobrane stroje, jest od kilku dni przedmiotem ogólnego uwielbienia.

Zdjęcie rodziny z New Jersey przyciągnęło taką uwagę, że do jego autorów zgłosiła się telewizja BBC. – Chcieliśmy dać dziewczynkom lekcję na temat różnorodności na świecie, by uczyły się wzbogacającego otwarcia na różne kultury – opowiadał Justin McClure. – Jako rodzina chcemy składać śmiałe deklaracje, a ja chciałem celebrować kulturę Aminat – mówił, tłumacząc pomysł na stroje do sesji zdjęciowej. Ubrania zostały zrobione przez kameruńskiego projektanta Claude Kameniego, który sam skontaktował się z rodziną aktywną na Instagramie. Bliźniaczy McClure są obserwowane przez ponad 1,5 mln użytkowników portalu. Być może za popularnością fotografii stoi więc duża baza fanów. Innym wytłumaczeniem może być podchwycone przez niektóre media pozytywne przesłanie dotyczące multikulturalnych rodzin. A może po prostu to zdjęcie jest rzeczywiście bardzo ładne?

