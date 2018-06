XXXTentacion przewidział swoją śmierć? Zostawił film na Instagramie

Amerykańskie media wciąż wiele uwagi poświęcają tajemniczej śmierci 20-letniego rapera XXXTentacion, który 18 czerwca został zastrzelony przed sklepem z motocyklami na Florydzie. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się ostatni film, który raper nadawał na żywo przez Instagrama. W nagraniu tym raper mówił o tym, jak chciałby zostać zapamiętany.

– Jeśli nadejdzie najgorsze i umrę śmiercią tragiczną, albo coś w tym rodzaju i nie będę w stanie spełnić moich marzeń, mam przynajmniej nadzieję, że dzieciaki dostrzegą moje przesłanie i będą mogły coś osiągnąć, i ponieść moje przesłanie, i użyć go do czegoś pozytywnego, i przynajmniej mieć dobre życie – mówił do kamery swojego telefonu, prowadząc samochód.

– Jeśli mam umrzeć, czy kiedykolwiek zostać poświęcony, chcę być pewien, że moje życie uczyniło co najmniej pięć milionów dzieciaków szczęśliwymi, albo że znalazły one jakieś odpowiedzi, albo rozwiązania w moim życiu, niezależnie od złych rzeczy, jakie ludzie o mnie mówią – dodawał. – Nie dbam o to, ponieważ ostatecznie znam swój cel i wiem, czego chcę dla każdego i wiem, jakie jest moje przesłanie. Chciałem tylko powiedzieć, że doceniam i kocham was wszystkich i wierzę w was wszystkich – podkreślał.

– Nie dajcie się depresji. Nie pozwólcie, by wasze ciało definiowało waszą duszę. Pozwólcie duszy odnaleźć wasze ciało. Wasz umysł nie ma ograniczeń. Jesteście warci więcej, niż przypuszczacie. Wszystko, co musicie robić, to marzyć i spełniać marzenia i mieć siłę – zakończył.

XXXTentacion – Jahseh Dwayne Onfroy

Jahseh Dwayne Onfroy, bo tak brzmi prawdziwe nazwisko rapera, zginął w poniedziałek 18 czerwca po południu. Biuro szeryfa z Broward poinformowało w oświadczeniu, że do strzelaniny doszło krótko przed godziną 16. Onfroy znajdował się przed salonem z motocyklami, gdy do jego samochodu podbiegło dwóch mężczyzn i otworzyło ogień. „Obydwaj podejrzani uciekli SUVem w ciemnym kolorze. Śledczy twierdzą, że możliwy jest motyw rabunkowy” – poinformowano w komunikacie. Ostatni album XXXTentacion zatytułowany „?”, na którym znalazły się hity takie jak Sad! i Changes zawędrował na 1 miejsce list sprzedaży w USA w minionym roku.

Sam raper od młodych lat miał problemy z prawem. Muzyka Onfroya na krótki czas zniknęła z oficjalnej playlisty Spotify po tym, jak pojawiły się wobec niego oskarżenia o pobicie ciężarnej dziewczyny. XXXTentacion oczekiwał na proces. Po tym, jak na jaw wyszła sprawa jego domniemanego ataku na partnerkę, Onfroy przekazał 100 tys. dolarów na rzecz ofiar przemocy domowej. Brytyjski prezenter telewizyjny Louis Therous opisał Onfroya jako „olbrzymi talent” z „problemami osobistymi”.

Muzyk w konflikt z prawem wszedł w wieku 16 lat, kiedy trafił do poprawczaka za nielegalne posiadanie broni. W 2016 roku muzyk został aresztowany i oskarżony o kradzież oraz napaść z bronią. W wywiadzie dla „Miami News Times” tłumaczył, że jego historia przemocy zaczęła się jeszcze w czasach szkolnych, gdy atakował kolegów, by zwrócić na siebie uwagę matki. – Biłem dzieciaki tylko po to, żeby usłyszeć, jak do mnie mówi, jak na mnie wrzeszczy – przyznał.

