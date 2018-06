Opłacanie mandatów online. Jakie są realne zyski tego rozwiązania?

Duża wygoda

Alternatywą do przelewów internetowych jest dokonanie płatności w najbliższej placówce pocztowej. O ile osoby starsze i bardziej tradycyjne niechętnie odchodzą od takiego rozwiązania, o tyle młode osoby wciąż szukają wygodnych i szybkich rozwiązań. Płatność za mandat na poczcie wiąże się przeważnie ze staniem w kolejce. Na dodatek urzędy pocztowe nie są czynne do późnego wieczora, a w ciągu dnia często nie mamy czasu na taką wyprawę. Poza uciążliwym chaosem na poczcie musimy wypełnić specjalny druk, w którym nie trudno o pomyłkę oraz uiścić wymaganą opłatę. Dlatego właśnie najwygodniejszym rozwiązaniem cieszą się przelewy online. Dokonanie zapłaty przez internet zajmuje tylko chwilę, poza tym możemy to zrobić z dowolnego urządzenia i miejsca na świecie. Wówczas mamy pewność, że należność trafi do wierzyciela w bardzo krótkim czasie.

Większe bezpieczeństwo

Nie tylko płatności online są bardziej komfortowe, ale również bezpieczne. Jednak aby tak się stało warto korzystać ze sprawdzonych rozwiązań. Wpisując samodzielnie wszystkie dane do przelewu, w tym numer rachunku bankowego nietrudno o pomyłkę. Wówczas możemy narazić się na niebezpieczeństwo zasilenia konta przypadkowej osoby, co wiąże się często z trudnościami w odzyskaniu naszych pieniędzy. Szczególnie należy uważać na takie sytuacje, jeżeli mandat wynosi kilkaset złotych lub więcej. Rozwiązaniem na miarę naszego wieku są dedykowane portale. Jeżeli chodzi o płatność za mandaty jest to strona Zaplacmandat.pl. Dlaczego jest to dobre rozwiązanie? Wchodząc na portal możemy się dowiedzieć jak zapłacić mandat karny przelewem bez ponoszenia dużych kosztów, jak w przypadku urzędu pocztowego. Ponadto za realizację płatności odpowiada firma Blue Media, czyli największy w Polsce operator płatności mobilnych. Nie ma możliwości dokonania nieudanej płatności oraz kradzieży danych osobowych.

Jak zapłacić mandat karny przelewem?

Strona Zaplacmandat.pl powstała w celu dokonywania wygodnych płatności internetowych za mandaty karne. Jej innowacyjność polega na maksymalnym poziomie bezpieczeństwa oraz szybkości. Tej nieprzyjemnej czynności, jaką jest płatność za mandat możemy dokonać w zaledwie pół minuty. Jak zapłacić mandat karny przelewem? Wystarczy wypełnić podstawowe dane w formularzu i wpisać wysokość mandatu. Pozostałe dane, takie jak rachunek odbiorcy wczyta się automatycznie. To ogromna wygoda dla osób zapracowanych oraz poczucie bezpieczeństwa nawet dla tych, którzy nie ufają innowacyjnym i zaawansowanych technologicznie rozwiązaniom.