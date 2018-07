Allegro jako pierwsze w Polsce umożliwi płatność przez Apple Pay?

Mimo że Apple Pay wystartowało w Polsce 19 czerwca tego roku, konsumenci z naszego kraju nie dostali od razu możliwości płacenia w ten sposób za transakcje dokonywane przez internet. Jak zwraca uwagę dziennikarz Wirtualnej Polski Arkadiusz Stando, jest to zaskakujące rozwiązanie. Powołuje się na przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie usługa ta traktowana jest niemal na równi z gotówką czy kartami kredytowymi.

Według informacji portalu, pierwszą polską firmą, która umożliwi płatność przez Apple Pay, będzie serwis z aukcjami Allegro. Jak miałoby to wyglądać w praktyce? Zwykle w przypadku Apple Pay kupujący musi potwierdzić przelew odciskiem swojego palca na smartfonie. Jest to możliwe dzięki technologii Touch ID. W przypadku płatności za zakupy na Allegro wiązałoby się to pewnie z kilkoma dodatkowymi kliknięciami. Stando przewiduje także, że Apple Pay mogłoby skorzystać z pośredników typu PayU lub Przelewy24. Według Money.pl Apple Pay aktywowało w Polsce od 150 do 200 tys. posiadaczy iPhone'ów.

